На трассе Курган-Екатеринбург в серьезном ДТП пострадали подростки

В Кетовском районе на 354-ом километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись автомобиль ВАЗ «Приора» и грузовая Газель. Водитель легковой машины не справился с управлением и вылетел на встречку.

Как сообщили в ГИБДД по Курганской области, ДТП произошло 29 апреля. За рулем автомобиля ВАЗ находился водитель 1993 года рождения, вместе с ним в сторону Екатеринбурга ехали два 17-летних пассажира – девушка и молодой человек.

«Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Газель. За рулем находился курганец 1990 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля, молодой человек и девушка 2003 года рождения, получили травмы различной степени тяжести», – уточнили в автоинспекции. Пассажиров легковушки с места ДТП госпитализировали.

«Установлено, что только девушка не была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка органами предварительного следствия», – уточнили в ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

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