В Курганской области на майские праздники запретят торговать алкоголем

В Кургане на два дня – 1 и 9 мая, вводится запрет на розничную торговлю алкоголем. Об этом сообщили в городской администрации. Постановление мэрии было подписано 29 апреля.

Алкоголь также нельзя будет купить 1 и 9 мая во всех других населенных пунктах Курганской области. Соответствующие документы утверждены администрациями районов, городских и муниципальных округов.

«В соответствии с документом продажа спиртного не допускается в организациях розничной торговли. Также запрещен вынос алкогольной продукции в предприятиях общественного питания», – уточнили в горадминистрации.

Курган, Дарья Котова

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