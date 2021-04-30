Курганские врачи сегодня обсуждали важные вопросы с уральским полпредом Якушевым

На первом форуме УрФО «Подвиг поколений», который проходил сегодня в Тюмени, курганский медик задал уральскому полпреду Владимиру Якушеву вопрос о замене автопарка скорых. Полпред обещал помочь.

«В 2021 году потребность Курганской области в замене автомобилей скорой помощи старше 5 лет составляет 21 автомобиль, в срочной замене нуждаются 12. Региональный департамент отправил в Минздрав РФ заявку на поставку 18 машин, наша заявка ведомством поддержана на 7 автомобилей. Просим вас, Владимир Владимирович, помощи», – обратился к уполномоченному представителю президента в УрФО заведующий Региональным сосудистым центром, реаниматолог ГБУ «Курганская областная больница» Олег Скрябин.

Полпред ответил, что не так все просто, но пообещал, что возьмет вопрос на контроль и попробует помочь Курганской области.

Сегодня в Тюмени выступала еще один доктор – врач-пульмонолог ГБУ «Курганская областная клиническая больница» Дарья Кравцова. Она посвятила свою речь всем медикам-героям, которые с 2020 года работали в условиях пандемии коронавируса. Сама доктор Кравцова, кстати, тоже была пациенткой ковидного госпиталя.

«После болезни в ноябре начала работать в «красной зоне». Мне знаком страх перед смертельно опасной и малоизученной болезнью не как пациенту, а как врачу. Я знаю, каково это – провести десятки, сотни часов в защитном костюме, когда тяжело дышать и двигаться», – цитата из выступления доктора Кравцовой. Речь курганского доктора стала поводом для дискуссии: почувствовали ли медики, что пандемия вернула обществу смысл врачебной профессии.

Первый окружной форум «Подвиг поколений» проходил 30 апреля не только в Тюмени, но и на 150 площадках в муниципальных образованиях уральского округа.

Уральский полпред Якушев напомнил участникам о вкладе уральцев во время Великой Отечественной войны. «Форум проходит накануне главного праздника нашего народа – Дня Победы. Урал и Западная Сибирь внесли огромный вклад в разгром врага. Сотни тысяч наших земляков сражались на передовой. При этом война стерла грань между фронтом и тылом. Линия фронта проходила через каждый цех и колхозное поле, каждый дом и семью. На победу работали все», – цитата из выступления Владимира Якушева.

Одно из проявлений патриотизма сегодня, заявил Якушев, – это участие в стратегических проектах страны. Полпред напомнил, что на Урале к таковым в своем недавнем послании президент Владимир Путин отнес Северный широтный ход, скоростную магистраль Екатеринбург – Казань, строительство метро в Челябинске.

«Убежден, что участники сегодняшнего форума обязательно проявят себя в практических делах, найдут применение своему труду и таланту. Это и есть настоящий, деятельный патриотизм, которым сильна Россия», – прокомментировал Владимир Якушев.

Курган, Дарья Котова

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