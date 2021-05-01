Курган пережил жуткий пожар: горел целый квартал, власти переселяют погорельцев

В Кургане 1 мая днем начался пожар на ул. О.Кошевого. Огонь быстро перекинулся на ближайшие дома на ул. Космодемьянской, Земнухова, пер. Зайковский. Почти 100 МЧСников боролись с огнем. На месте трагедии весь день провели представители регионального правительства и администрации Кургана.

По данным управления МЧС по Курганской области, сигнал о пожаре поступил в 14:40 часов. Сначала на место трагедии прибыли 59 огнеборцев, потом их число удвоилось. «Ребята из МЧС приезжали на своих машинах, переодевались и сразу бежали к своим – помогать тушить», – писали в социальных сетях очевидцы трагедии.

По поручению губернатора Вадима Шумкова был создан оперативный штаб для ликвидации ЧП и помощи погорельцам. На место ЧП выехал вице-губернатор Владислав Кузнецов и глава Кургана Андрей Потапов.

Днем в упралении МЧС уточнили, что погибших и раненых нет. Причины возгорания устанавливаются, одна из версий – неосторожное обращение с огнём в камышах. Пожар удалось локализовать только в 17:50 часов. По неофициальным данным, дотла сгорели 7 зданий.

«С погорельцами работают службы социальной защиты и психологи. По предварительной информации, среди погорельцев три семьи с детьми, они будут жить у родственников. Семьи не состоят на учёте в органах системы профилактики не состоят. Также по предварительным данным, на данный момент жильё нужно одной семье из 2 человек. Соцслужбы продолжают уточнять информацию по необходимой помощи», – официально сообщили в пресс-службе курганского губернатора.

Сам глава региона Вадим Шумков также публично отреагировал на сегодняшнюю трагедию. «Еще раз. Очень осторожно с огнем. Горит лес, горят дома, и люди остаются без жилья. Уже проскальзывает информация о намеренных поджогах. Включайте голову и чувство самосохранения. Поберегитесь сами и поберегите своих близких», – написал в своем аккаунте в «ВК» Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.05.21

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