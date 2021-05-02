Курган опять горит: полыхают дачи на шоссе Тюнина

В Кургане, где вчера дотла сгорели несколько домов, опять ЧП. На шоссе Тюнина (рядом со строительным рынком) горят дачные участки и садовые постройки. Пожару присвоен максимальный ранг опасности №3. Как сообщает оперативный штаб Курганской области, по предварительным данным, очередное возгорание случилось по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву.

Пожар начался около 15 часов. Площадь возгорания из-за сильного ветра быстро увеличилась до 1500 кв.м. «С огнём сражаются 41 человек и 10 единиц техники. Пожару присвоен максимальный ранг опасности №3», – уточняет оперштаб. Движение на шоссе Тюнина из-за сильной задымленности сейчас запрещено. По данным «Нового Дня», в МЧС не исключают, что к тушению пожара придется привлекать авиацию.

Курган полыхает второй день. В субботу, 1 мая, старшный пожар начался с улицы О.Кошевого. Огонь быстро перекинулся на ближайшие дома на ул. Космодемьянской, Земнухова, пер. Зайковский. Почти 100 МЧСников боролись с огнем. Сгорели несколько домов.

Оперативные службы, правительство Курганской области неоднократно обращались к жителям региона с просьбой не нарушать правила – сейчас в регионе действует особый противопожарный режим.

«Еще раз убедительно к вам обращаемся: откажитесь от спиртных напитков, будьте аккуратны в обращении с огнем. Это поможет спасти жизни, имущество и природу. Огонь уже уничтожил несколько жилых домов 1 мая. Будьте аккуратны», – обратились и сегодня власти к жителям Зауралья.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.05.21

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