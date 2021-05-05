В Зауралье с рельсов сошли три вагона с щебнем

В Курганской области на станции Петухово с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, по данному факту проводится процессуальная проверка.

По данным следствия, 4 мая вечером с рельсов сошли три вагона. «На подъездных путях АО «Варгашинское предприятие по стороительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» при подачи маневровым тепловозом 59 вагонов, гружённых щебнем, произошёл сход трёх вагонов-дозаторов. Опрокидывания вагонов и высыпания груза не допущено», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте. Причина ЧП уже названа – ветхость деревянных шпал. Сумма ущерба еще уточняется.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в силовом ведомстве.

Курган, Дарья Котова

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