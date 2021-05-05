В Курганской области грузовик раздавил легковушку: погиб ребенок

На 263 километре трассы «Иртыш» 5 мая произошло жуткое ДТП: грузовой автомобиль «Урал» раздавил у светофора иномарку Daewoo Nexia. Погиб 11-летний мальчик.

В ГИБДД Кургана уточнили, что за рулем большегруза, который ехал в сторону Челябинска, находился мужчина 1990 года рождения. Он не имеет водительского удостоверения. «Молодой человек направлялся в сторону районного поселка Каргаполье. На 263 км автодороги водитель на грузовом автомобиле допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Daewoo Nexia», – сообщают подробности автоинспекторы.

Водитель иномарки 1969 года рождения остановился на регулируемом перекрестке перед светофором и планировал повернуть в сторону поселка Рябково, но не успел.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два пассажира, молодой человек 1998 года рождения и мужчина 1981 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Все госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме этого, пассажир Daewoo Nexia, несовершеннолетний мальчик 2009 года рождения, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По предварительной информации он сидел на заднем пассажирском сидении», – прокомментировали в ГИБДД Кургана.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и других спецслужб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган, Дарья Котова

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