В Курганской области запустили интерактивную карту ремонта дорог

В Курганской области запустили интерактивную карту, с помощью которой жители региона могут следить за дорожно-ремонтной кампанией.

Как сообщили в региональном департаменте строительства, ЖКХ и госэкспертизы, карту создавало само ведомство. Желающие отслеживать ремонт дорог в Зауралье могут перейти на карту по ссылке – здесь.

Как сообщал «Новый День», дорожную кампанию Курганской области в 2021 году оценили в 7,1 млрд рублей. Это с учетом всех программ финансирования.

В данный момент возобновлены работы на участках Курган – Звериноголовское и Шадринск – Ялуторовск. Ведутся работы на участке Шатрово – Камышевка. В Варгашинском районе строится подъезд к Мостовское (идёт фрезерование). В Кетовском районе ведутся работы на дороге подъезд к ст.Введенское, в Куртамышском районе на дороге Верхнее – Жуково – Долговка – Рыбное.

Всего в текущем году в план ремонта попали 423 км дорог регионального и межмуниципального значения. Одним из самых крупных проектов остается строительство путепровода на ул. Машиностроителей. Деньги – 1 млрд 45 млн рублей, регион получил по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В стадии завершения еще один крупный объект – ремонт дороги Курган – Куртамыш – Целинное, Курган – Звериноголовское (до границы с Казахстаном). Автодорогу, которая проходит по нескольким районам Зауралья, ремонтируют в несколько этапов с 2019 года.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.05.21

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