В Кургане из-за «первомайского» пожара, когда сгорел целый квартал, возбудили дело

После пожара в Кургане, когда 1 мая дотла сгорели несколько жилых домов, возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности). Об этом 6 мая сообщили в УМВД по Курганской области.

Силовики официально уточнили, что во время пожара были повреждены и уничтожены более 15 надворных построек и жилых домов.

«Для установления лиц, причастных к совершению преступления, обстоятельств и причин произошедшего создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Назначены пожаро-технические экспертизы, проводятся дополнительные осмотры мест происшествий», – уточнили в полицейском главке региона.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла в Кургане 1 мая: днем начался сильный пожар на ул. О.Кошевого. Затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на постройки, расположенные на улицах Космодемьянской, Земнухова, пер. Зайковский. Огонь несколько часов тушили почти 100 огнеборцев.

Погорельцам помогают правительство Курганской области, весь город: главным Управлением соцзащиты был объявлен сбор помощи.

В социальных сетях распространялась информация, что виновниками пожара могут быть подростки, которые поджигали камыши. Отметим, что купный пожар тушили в Кургане и 2 мая, когда загорелись дачи вдоль шоссе Тюнина. На помощь была вызвана авиация МЧС. Там виновниками ЧП стали нетрезвые граждане, которые подожгли сухую траву.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.05.21

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