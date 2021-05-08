В Кургане из-за хлопка в многоквартирном доме эвакуировали жильцов

В Кургане 8 мая в доме на ул. К. Мяготина, 83 жильцы услышали звук, похожий на взрыв. По данным управления МЧС по Курганской области, хлопок в десятиэтажке произошел из-за неосторожного обращения с охотничьим снаряжением.

На место ЧП выехали спасатели, к этому моменту из квартиры на 8-ом этаже валил дым. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит задымление без горения. С верхних этажей без применения специальных средств были эвакуированы 8 человек, по предварительным данным, есть пострадавший», – сообщили в управлении МЧС.

Пострадал владелец охотничьего снаряжения. В квартире охотника выбиты окна. Угрозы остальным жильцам нет, эвакуированные быстро вернулись в свои квартиры.

Курган, Дарья Котова

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