Курганскую область накрыл смог из-за пожаров в тюменских лесах

Жители Курганской области чувствуют запах гари, регион накрыл смог. Это вызвано тем, что ветер принёс задымление от лесных пожаров, которые бушуют в соседних регионах. В том числе, в Тюменской области.

В соседней Тюменской области с 11 мая вводится режим ЧС из-за серьезных лесных пожаров, об этом сообщает оперативный штаб области. На территории Зауралья обстановка тоже сложная, но контролируемая. Хуже всего ситуация сейчас в Катайском и Шадринском районах – там зафиксировано пять лесных пожаров. На месте работают сотрудники МЧС и лесопользователи. Населенным пунктам Курганской области огонь не угрожает.

В оперативном штабе Курганской области 10 мая напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Заперещено разжигать костры, сжигать мусор и траву. Организованы специальные рейды, чтобы выявлять нарушителей. Только за сутки сотрудники госпожнадзора составили пять протоколов, сотрудники органов муниципальной власти – семь протоколов в отношении тех, кто игнорирует правила.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.05.21

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