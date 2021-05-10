Власти Курганской области решились провести День Победы офлайн

В Курганской области празднование Дня Победы, в отличие от 9 мая прошлого года, прошло в офлайн режиме. Были и парад, и концерты, и традиционный салют.

Не все российские регионы, в том числе, и уральские, решились в условиях коронавирусных ограничений отметить такую дату. К примеру, в соседней Тюменской области провели неформальный парад с участием военной техники. Екатеринбуржцы обиделись, что не смогли близко подойти к площади, где проходил парад.

Парад, посвященный 76-ой годовщине со Дня Победы, прошел в Кургане при участии губернатора Вадима Шумкова. Мероприятие назвали «Победная весна нам подарила жизнь!».

Шествие открыли барабанщики – кадеты школы №23, затем проследовали колонны сотрудников силовых структур, строем прошли и курсанты Курганского пограничного института ФСБ России. Следом на главную площадь города выехала техника. Традиционно в параде принимают участие образцы военной техники «Курганмашзавода» – БТР и знаменитая БМП-3 (боевая бронированная гусеничная машина). Проехала и тяжелая техника, которая находится на службе силовых структур.

Губернатор Вадим Шумков, обратившись к участникам парада, зачитал стихи Александра Твардовского. Ранее, поздравляя жителей Курганской области с Днем Победы, Шумков напомнил, что более 122 тыс жителей области погибли на войне.

«Тысячи не дожили до преклонных лет из-за полученных ран. Самым юным, надевшим шинели сразу после школьной скамьи, солдатам Великой Отечественной, которые встречают День Победы вместе с нами, – больше девяноста лет. И это огромное счастье, что наши дети и внуки могут из их уст услышать настоящую правду о войне, что мы можем им низко поклониться и в очередной раз сказать спасибо. Павшие и живые – они навсегда останутся для нас примером несгибаемой воли и служения Отчизне. Лучшее, что мы можем сегодня сделать в память о наших героях – каждый на своем месте работать на благо нашей страны, на благо нашей Курганской области, сохраняя и приумножая славные традиции народа-победителя», – цитата из поздравительной речи Шумкова. .

9 мая перед зрителями выступили и творческие коллективы города. Помимо этого в ЦПКиО прошло первое театрально-постановочное отделение большого фестиваля-реконструкции «Победный май». В рамках всего фестиваля курганцы посмотрели спектакль «Дорога на Берлин», посетили музыкально-литературную композицию «Василий Тёркин» и яркий танцевальный перфоманс «Рио-Рита».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.05.21

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