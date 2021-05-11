В Кургане, где продолжается голосование за объекты благоустройства, выявились явные лидеры

В Курганской области на 11 мая за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году, уже проголосовали почти 20 тысяч человек. Такую статистику «Новому Дню» предоставили в Центре управления регионом Курганской области (ЦУР). Голоса распределились на сегодня так: 15 тыс 82 человека проголосовали в Кургане, 5 тыс 921 голос поступил от жителей Шадринска. В региональной столице явным лидером стал микрорайон Заозерный.

Как сообщал «Новый День», в Кургане на голосование выставлен 21 объект. Сейчас активнее всего курганцы голосуют за благоустройство парка в 4-ом микрорайоне Заозерного и за благоустройство территории, прилегающей к реке Черной (Заозерный). Совокупно эти два объекта получили уже более 5 тыс голосов. Третье место в голосовании пока занимает участок набережной реки Тобол в Западном микрорайоне (в районе ул. Свердлова).

В Шадринске, где горожане голосуют за шесть объектов, первые три строчки занимают следующие территории: минеральный источник, ограждения и устройство входной группы в сквер Воинской славы на Гагарина – Ленина – К. Либкнехта – Михайловской и пешеходная дорожка и мостик через р.Канаш в районе ул. Тельмана.

Как сообщал «Новый День», голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование за объекты будет длиться до 30 мая. Объектов 27 (21 в Кургане и 6 в Шадринске). Территории-победители будут приведены в порядок за счет федеральных средств.

В голосовании могут принимать участие даже подростки – от 14 лет. Свой голос можно отдать на платформе 45.gorodsreda.ru.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.05.21

Власти Курганской области решились провести День Победы офлайн. / Курганскую область накрыл смог из-за пожаров в тюменских лесах. / В Кургане из-за хлопка в многоквартирном доме эвакуировали жильцов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»