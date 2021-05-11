В Курганской области цикл вакцинации от Covid-19 завершили более 50 тысяч человек

В Курганской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщили 11 мая в оперативном штабе региона, полный цикл вакцинации прошли 52 тыс 865 человек. Эти люди получили обе дозы препарата «Спутник V».

Всего от новой коронавирусной инфекции в Курганской области привились 74 тыс 244 человек. Сегодня в регионе поступила новая крупная партия вакцины «Спутник V». Медики получили более 16 тысяч доз препарата.

Как напомнила главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак, записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги», по номеру «122» или по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства. Также пункт вакцинации работает в торговом центре «Стрекоза». Там можно пройти вакцинацию без предварительной записи.

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели почти 21 тыс человек.

Курган, Дарья Котова

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