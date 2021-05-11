В Зауралье к выходным установится тридцатиградусная жара

В Курганской области к 14 мая потеплеет до + 31 градуса. Как сообщает курганский Центр по гидрометеорлогии, уже в среду, 12 мая, на территории области ожидается температура +27 градусов днем, +7…+8 градусов ночью.

К субботе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +13 градусов. Днем будет жарко, ожидается +26…+31 градус при слабом ветре.

Сейчас в регионе сложилась сложная ситуация с лесными пожарами. С 1 по 10 мая в Зауралье было зафиксировано 187 ландшафтных и 124 техногенных пожара. Региону помогает вертолет МЧС Ми-8. В данный момент в Курганской области действует особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем. При этом жители региона правила нарушают. По данным оперативного штаба, 65 процентов лесных пожаров произошли по вине нарушителей.

Курган, Дарья Котова

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