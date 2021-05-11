Под Курганом произошло смертельное ДТП: погибли 5 человек, в их числе ребенок

В Шадринском районе Курганской области 11 мая в 15 часов 11 минут произошла авария с участием микроавтобуса и иномарки. Об этом сообщает управление МЧС по Курганской области. Четыре пассажира микроавтобуса погибли, в том числе один ребенок. Еще один труп в легковушке. Четверых доставили в больницу Шадринска.

В МЧС сообщают, что столкнулись автобус Мерседес и легковая Audi Q7. Подробности ДТП пока не озвучены. По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную полосу. В микроавтобусе находились 8 человек, четверо погибли на месте. В иномарке ехали два человека: водитель и пассажирка. Водитель Audi погиб на месте, с его стороны машина всмятку. Женщина госпитализирована.

В пресс-службе курганского губернатора заявили, что по поручению главы региона Вадима Шумкова развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. В том числе, планируется эвакуация одного из пострадавших – ребенка – в больницу города Кургана. Для родственников пострадавших готовят места для размещения. По предварительным данным, в микроавтобусе ехали тюменцы. У Audi курганские номера.

Курган, Дарья Котова

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