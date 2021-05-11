В полиции Кургана уточнили подробности смертельного ДТП с участием автобуса

В УМВД по Курганской области сообщили детали смертельной аварии, которая произошла 11 мая на 229-ом км трассы Курган-Екатеринбург.

По данным силовиков, водитель Ауди Q7 ехал из Кургана в сторону Екатеринбурга. «В это время из города Шадринска в сторону города Тюмени двигался автобус Мерседес – Бенц по маршруту «Шадринск – Исетское – Тюмень». По предварительной информации на 229 километре автодороги водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом», – сообщили в УМВД.

Как сообщал «Новый День», в аварии погибли 4 взрослых и один ребенок. В числе погибших оба водителя (мужчины 1956 и 1957 годов рождения). До приезда скорой скончались также два пассажира автобуса – девушка 2000 года рождения и мужчина 1955 года рождения. Еще 5 человек (женщина из легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса) получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу Шадринска. Позднее стало известно, что одного из госпиталзированных спасти не удалось.

По поручению губернатора Вадима Шумкова развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Его возглавила заместитель губернатора по соцвопросам Лариса Кокорина. В том числе, планируется эвакуация одного из пострадавших – ребенка – в больницу города Кургана. Для родственников пострадавших готовят места для размещения.

Курган, Дарья Котова

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