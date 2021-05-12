В Кургане на регулируемом переходе автобус сбил ребенка

В Кургане на ул.Карбышева в ДТП пострадал ребенок 2011 года рождения. Его сбил пассажирский «ПАЗик».

Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД по городу Кургану, на регулируемом пешеходном переходе водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по правилам – светофор горел зеленым.

«В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в ГБУ «Курганская областная детская больница» имени Красного Креста»», – уточнили в автоинспекции. ДТП произошло на ул. Карбышева у дома №5 в 16:30 часов.

Курган, Дарья Котова

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