Курган к выходным останется без воды из-за крупной аварии

В Кургане 15 мая на 12 часов будет отключено холодное водоснабжение на 17-ти улицах. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», бригада компании будет устранять аварию на линии холодного водоснабжения на ул. Садовая, 80.

В «Водном союзе» 13 мая уточнили, что 15 мая аварийные работы будут проводиться с 09:00 до 21:00 часов. В списке адресов, где будет ограничено водоснабжение, указаны 17 улиц в Кургане, также в зону отключения попадут несколько домов в поселке Механический и частный сектор (улицы Панфилова, Садовая, Петропавловская, Омская, Чаусовская, Баумана, пос.Ново-Северный).

В «Водном союзе» напоминают курганцам, что 15 мая необходимо сделать запас воды. Стоит также отметить, что к выходным в Курганской области установится жаркая погода.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.05.21

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