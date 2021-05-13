В самом центре Кургана пассажирский автобус попал в ДТП

В Кургане вечером 13 мая на пересечении улиц Ленина и Гоголя произошло ДТП с участием пассажирского «ПАЗика». В аварию с легковой машиной «Лада» попал автобус, следующий по 243 маршруту.

Движение на перекрестке не заблокировано. На месте работают автоинспекторы. По предварительным данным, автобус и легковушка столкнулись в тот момент, когда «ПАЗик» поворачивал с улицы Ленина на улицу Гоголя.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.05.21

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