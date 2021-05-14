В Зауралье пьяный внук задушил свою бабушку

В Курганской области в суд передается дело 42-летнего жителя города Куртамыш, который задушил свою 88-летнюю бабушку.

Как напоминает СУ СКР по Курганской области, мужчину задержали в декабре 2020 года. Следствие выяснило, что подозреваемый в день убийства выпил и поссорился с бабушкой. После чего задушил ее. Тело пожилой женщины нашли не сразу. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Причина смерти погибшей была установлена в результате проведенной судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть пожилой женщины наступила в результате причиненной ей механической асфиксии», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Мужчина сознался в убийстве только после того, как следователи собрали достаточную доказательную базу. «В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – резюмировали в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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