Губернатор Шумков поставил точку в спорах о лесных пожарах, «гуляющих» через границу

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил прекратить разговоры о «гуляющих» лесных пожарах, которые перекидываются на территорию области из соседних регионов. И призвал «наваливаться» на такие возгорания вместе с соседями. На тему лесных пожаров глава региона 14 мая написал пост на своей странице в социально сети во «ВКонтакте».

«Несколько раз ранее от некоторых глав звучала информация о том, что огонь зашёл на их территорию со стороны соседних субъектов. Настоятельно попросил эти разговоры прекратить. Более того, при появлении пожара в сопредельных территориях максимально быстро связываться с соседями, чтобы локализовывать и ликвидировать его совместно», – написал Шумков.

Хорошим примером взаимодействия с Тюменской областью Шумков назвал недавний лесной пожар в районе Боровлянки, когда огонь, в зависимости от направления ветра, «гулял» через границу регионов. «Пока совместно не навалились и не прикончили его», – отметил Шумков.

Губернатор в очередной раз напомнил, что в УрФО сложилась непростая ситуация с лесными пожарами. «Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды ситуация сложная – трава в полях и подстил в лесах может загореться, как порох. Такие перспективы являются серьёзным испытанием на выдержку для лиц с неустойчивым психическим состоянием», – отметил Шумков. Серьезно горит и Тюменская область. «Сейчас у соседей непростая ситуация с пожарами, потому, если мы в силу наших скромных возможностей можем быть чем-то им полезны на сопредельных территориях – постараемся помочь. Сегодня ты помог соседу, а завтра, если потребуется, он поддержит тебя. Тем более Тюмень нас крепко поддержала с тушением лесных пожаров в мае 2019 года. И позднее, в части решения проблем ЖКХ. А мы добро помним», – резюмировал губернатор Курганской области.

Напомним, в данный момент на территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и посещать леса. Представители курганского правительства неоднократно обращались к жителям с просьбой соблюдать действующие сейчас правила.

Курган, Дарья Котова

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