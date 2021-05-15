Жителям Курганской области напомнили, что в жару нельзя отпускать детей на водоемы

В Кургане открытие купального сезона запланировано на 1 июня. Сейчас в регионе установилась жаркая погода, температура воздуха в ближайшие дни ожидается на уровне +35…+37 градусов, что выше климатической нормы на 7 градусов. Глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков официально обратился к родителям с просьбой беречь детей и напомнил о страшных трагедиях, которые происходят ежегодно.

«Начало купального сезона запланировано на 1 июня. До этого купаться опасно, так как дно водоемов не обследовано, а места отдыха не оборудованы спасательными постами. Очень прошу взрослых – родителей, работников учебных заведений – берегите детей, помните о трагедии, которая случилась в прошлом году в Шатровском районе, где на реке Исеть в погибло трое детей», – обратился 15 мая Носков к жителям области.

В пресс-службе курганского губернатора уточнили, что в этом году в регионе планируется открыть 35 пляжей во всех городах и районах.

Каждый год в Курганской области на водоемах погибают дети. Так, в 2018 году утонули семь несовершеннолетних. В 2019 году погибли шесть детей. В 2020 году, как напомнил Носков, в Шатровском районе утонуло сразу трое детей – подростки пошли купаться без сопровождения взрослых. А самому маленькому ребенку, который утонул в прошлом году в реке Мостовка, было всего 4 года. Трагедия произошла в июне, тело мальчика обнаружил местный рыбак.

Курган, Дарья Котова

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