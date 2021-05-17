В Зауралье легковушка спровоцировала ДТП с трактором, тракторист погиб на месте

В Юргамышском районе Курганской области в ДТП погиб мужчина 1991 года рождения, который ехал на тракторе по дороге Юргамыш – Красный Уралец – Таловка – Вишневая. Как сообщает ГИБДД по Курганской области, трактор столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108.

По данным автоинспекторов, водитель легковушки – молодой мужчина 1993 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с трактором МТЗ-80, который двигался в попутном с ВАЗ-2108 направлении. После удара трактор вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель трактора скончался на месте до приезда скорой помощи. Пострадал и пассажир легковой машины. Смертельное ДТП произошло утром 14 мая.

Курган, Дарья Котова

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