В Курганской области сегодня зафиксирован самый минимальный суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области по состоянию на 17 мая зафиксировано 30 новых случаев Covid-19. Это минимальный суточный прирост с момента начала второй «волны» пандемии коронавируса. До сегодняшнего дня в регионе выявлялось чуть более 30 новых случаев инфекции в сутки.

С начала пандемии в Зауралье новой коронавирусной инфекцией заразились 20 тыс 958 человек. Летальных исходов – 401.

Как сообщает 17 мая оперативный штаб, новые случаи выявлены в Кургане (16 заболевших), в Далматовском, Кетовском, Сафакулевском, Целинном районах, Шатровском, Лебяжьевском, Макушинском муниципальных округах, Шадринске.

Курган, Дарья Котова

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