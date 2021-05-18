Глава курганского Следкома озвучил доходы за 2020 год

Руководитель СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко в 2020 году показал доход в сумме 4,181 млн рублей. Его супруга заработала 1,895 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте регионального Следкома.

В документе уточняется, что Богдан Францишко владеет земельным участком площадью 400 квадратов, у него также есть жилой дом (163,8 квадратов) и двадцати пятиметровый гараж. Супруга силовика владеет земельным участком (1258 квадратов) и жилым незарегистрированным строением площадью 54 кв метров. Также у супруги Францишко есть автомобиль RAV4.

Богдан Францишко возглавил Следком Курганской области в октябре 2019 года. До этого момента полковник юстиции занимался расследованием особо важных дел в Следкоме Республике Крым.

Курган, Дарья Котова

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