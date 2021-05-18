В Курганской области особый противопожарный режим продлили до июня

Особый противопожарный режим в Курганской области продлен до 7 июня. Об этом 18 мая сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«С 18 мая по 07 июня 2021 года продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ», – сообщили в ведомстве. Речь идет о лесном фонде области. Леса Кургана запрещено посещать до 26 мая, также нельзя приезжать в лес на машине.

Ограничения вводятся из-за опасности возникновения лесных пожаров. Леса Зауралья этой весной уже горели более 170 раз. Огнем пройдено более 15 га леса. Сейчас в регионе установилась сухая жаркая погода, температура воздух на 7 градусов выше климатической нормы. Аномальное потепление продлится до 21 мая. Во время тридцатиградусной жары сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).

«Настоятельно просим воздержаться от поездок в лес в выше указанные сроки и напоминаем, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1,5 – 3 тыс. рублей, на должностных лиц – 10-20 тыс. рублей; на юридических лиц – 50-200 тыс. рублей», – напомнили в департаменте.

Курган, Дарья Котова

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