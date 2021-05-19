Больше половины зауральских выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузы

В 2021 году школы Курганской области закончат 12,5 тыс подростков. Из них одиннадцатиклассников более 3,8 тыс зауральцев, после 9 класса выпустится более 8,6 тыс человек. Такие данные приводит областной департамента образования и науки. Более половины зауральских выпускников смогут претендовать на бюджетные места в вузах. Это станет возможно благодаря увеличению таких мест в учебных заведениях страны.

В течение двух лет в российских вузах дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них придется на региональные учебные заведения. Об этом ранее заявлял президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. Получается, с учетом допмест обучения, в регионах РФ более 50 процентов выпускников смогут рассчитывать на бюджетные места в вузах.

«Это будет важная поддержка для университета, да и всей Курганской области. Бесплатный доступ к высшему образованию – это возможность остаться в родном регионе и не рассматривать на вузы в других городах. Выбирая место для учебы, люди стремятся найти лучшее. Если мы создадим все условия, то уезжать не будет необходимости», – отметила ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

Кроме того, по словам президента, уже в 2021 году вузы страны начнут получать гранты в размере от 100 млн рублей на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения. В год на дополнительное финансирование смогут рассчитывать не менее 100 вузов. Высшие учебные заведения, готовящие педагогов, получат 10 млрд рублей на модернизацию.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.05.21

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