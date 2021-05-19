В Зауралье пьяный водитель иномарки сбил мотоциклиста

В поселке Рябково водитель Chevrolet Lanos сбил мотоциклиста 1987 года рождения. Авария произошла на перекрестке улиц Курбышева и Кузнецова.

По данным ГИБДД по Курганской области, вечером 18 мая водитель иномарки 1981 года рождения поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу мотоциклисту. Иномарка врезалась в мотоцикл Honda. ДТП произошло в районе дома №38 на ул. Карбышева.

«Водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Установлено, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии опьянения», – прокомментировали в ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.05.21

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