Курганской области обещали аномальную жару, но прогноз изменился: будут заморозки

В Курганской области ночью 20 мая ожидаются заморозки и на почве, и в воздухе. По данным Курганского центра по гидрометеорологии, в регионе похолодает до 0…-2 градусов.

«Понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры», – сообщается 19 мая на сайте администрации Кургана.

Заморозки до минусовых температур в Зауралье стали неожиданностью. По данным Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» с 18 по 21 мая в регионе прогнозировалась аномальная жара, температуру воздуха обещали выше 30 градусов, что выше климатической нормы на 7 градусов.

Курган, Дарья Котова

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