Пригород Кургана на целый день останется без воды из-за аварии

Из-за аварии в районе Арбинских очистных в Кургане и в Кетово в пятницу, 21 мая, запланировано отключение холодной воды. Как сообщили 19 мая в «Водном союзе», воды не будет весь день – с 09 утра до 24 часов.

По данным ресурсоснабжающей компании, авария произошла на линии холодного водоснабжения диаметром 450 мм в районе Арбинских ОСВ. В Кургане в зону ограничения попадают микрорайон Тополя, также от воды будет полностью отключено село Кетово.

В «Водном союзе» уточняют, что в Тополях воды не будет в том числе в школах и детских садах. Курганский пограничный институт ФСБ России тоже в зоне отключения.

Курган, Дарья Котова

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