В Кургане на один день запретят продажу алкоголя

В Кургане 22 мая, когда в школах прозвенит «последний звонок», на один день будет введен запрет на продажу алкоголя. Об этом 20 мая официально сообщили в мэрии Кургана. Соответствующее постановление уже подписала и.о. главы города Елена Ситникова.

Отметим, что в Курганской области уже определились, как будет проходить «последний звонок». Глава регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров 20 мая в прямом эфире в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте» отметил, что школы должны обеспечить социальную дистанцию между родителями и учениками, родители обязаны соблюдать масочный режим. Видео- и фотосъемка мероприятия будут разрешены и на открытом воздухе, и в помещении.

Окончательное решение о проведении выпускных будет приниматься на оперативном штабе в начале июня, исходя из эпидемиологической ситуации.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году школы Курганской области закончат 12,5 тыс подростков. Из них одиннадцатиклассников более 3,8 тыс зауральцев, после 9 класса выпустится более 8,6 тыс человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.05.21

Пригород Кургана на целый день останется без воды из-за аварии. / Курганской области обещали аномальную жару, но прогноз изменился: будут заморозки. / В Зауралье пьяный водитель иномарки сбил мотоциклиста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»