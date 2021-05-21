Курганские чиновники слушают лекцию Илона Маска и Стива Возняка, без которого бы не было Apple

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, ректор Курганского госуниверситета Надежда Дубив и многие другие в пятницу, 21 мая, присоединятся к марафону «Новое знание», который проводится для всех жителей страны с 20 по 22 мая.

Эксперты марафона – более 150 человек, известны всему миру. Сегодня, к примеру, выступают самые топовые спикеры – основатель Space X Илон Маск (трансляция с ним сейчас идет) и Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом учредил компанию Apple Computer . Вся программа форума – здесь.

«Сегодня в программе очень интересный спикер, изобретатель и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк. Он порассуждает на тему: заменит ли искусственный интеллект человеческий разум. Тема из фантастических фильмов, тема для дискуссии и в то же время уже реальность сегодняшнего дня. Все понимают необходимость развития технологий. Именно поэтому у нас есть специальные условия для компаний IT-сектора – офис в аренду по льготной ставке. И также мы создаём кадровый резерв – у нас открыты IT-колледж и IT-институт. Рассчитываем, что и в Курганской области вскоре появятся свои знаменитые инженеры и программисты», – рассказал Владислав Кузнецов.

В КГУ ради такого события организована точка трансляции лекций марафона. В университете готовы принять всех желающих, кто хочет посмотреть марафон в онлайн-режиме в компании студентов и преподавателей. Ректор вуза Надежда Дубив, напомним, является главой курганского регионального отделения общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», которая и проводит марафон.

«Марафон «Новое знание» проходит в рамках масштабного просветительского проекта. Спикеры, вы сами видите, очень интересные, знаковые, уровень очень серьёзный. Здорово, что у каждого есть возможность увидеть эти мастер-классы. В дальнейшем в рамках работы просветительской платформы планируется расширять состав спикеров. Этот марафон – хороший старт, чтобы каждый мог узнать о проекте и начать за ним следить», – отметила Дубив.

Жители Курганской области в социальных сетях со вчерашенго дня активно делятся ссылками на марафон, отмечают, что собрать на одной площадке таких спикеров – это редкое событие. К микрофону за три дня форума выйдут знаменитые актеры, музыканты, ученые, врачи, бизнесмены, спортсмены, блогеры.

Курган, Дарья Котова

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