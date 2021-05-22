В Кургане на пешеходном переходе женщина сбила ребенка

В Кургане женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика. Ребёнок госпитализирован.

Как сообщили 22 мая в УМВД по Курганской области, вечером в пятницу 47-летняя водитель «Тойоты» сбила мальчика, когда он переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. «В результате ДТП ребенок с многочисленными травмами госпитализирован в «Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста», – уточнили в полицейском главке.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Курган, Дарья Котова

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