Погода в Курганской области продолжает удивлять. Заявление МЧС

Оперативные службы Курганской области предупреждают жителей региона о наступление нетипично жаркой для мая погоды. По данным регионального управления МЧС, в Зауралье потеплеет до +38 градусов.

Такой же прогноз озвучил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, 24 мая в Кургане ночные температуры ожидаются на уровне +16…+18 градусов, днем +35...+37 градусов. На территории области будет еще теплее: ночью до +20 градусов, днем +33…+38 градусов.

Такая жара, которая не вписывается в климатические нормы, установится в Зауралье и в соседней Республике Казахстан до 26 мая. «По 26 мая в большинстве районов Курганской области и в городе Кургане ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха, с сохранением чрезвычайной пожарной опасности – 5 класс горимости в лесном фонде», – сообщает управление МЧС.

Курган, Дарья Котова

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