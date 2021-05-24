В Курганской области временно закрывают трассы для большегрузов

На федеральных трассах Курганской и Челябинской областей временно ограничат движение грузового транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал» и объясняет ограничения аномальной жарой, которая установилась 24 мая и продлится пару дней. Движение ограничено до 20 часов 24 мая.

Временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта вводится на трассах М-5 «Урал», А-310 (Челябинск – Троицк), Р-254 «Иртыш», Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Как сообщили 24 мая в правительстве Курганской области, в регионе с 20 мая по 31 августа вводится летнее ограничение движения для грузового транспорта, который едет с перегрузом: оно действует, если днём на улице свыше 32°С тепла. Тяжеловесы в жару смогут передвигаться по территории области только в определенные часы: с 22 часов до 10 утра.

Ограничения не скажутся на пассажирских перевозках, на перевозках грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Также запрет не распространяется на дорожные компании.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 24.05.21

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