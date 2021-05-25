В Кургане из-за аварийного ремонта на месяц закроют загруженную улицу

В Кургане на месяц – с 1 июня до 1 июля, будет закрыто движение на участке ул. Гоголя. Проезжую часть перекроют от ул. Гоголя до дома №39 на ул. Пролетарской.

Как уточнили в мэрии Кургана, на ул. Гоголя водоснабжающая компания «Водный Союз» начнет проводить аварийные работы. На месяц будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

В курганском МКУ «Транспортное управление» сообщили, что изменятся маршруты №№ 5, 13, 20, 304, 307, 309, 316, 318, 320, 321, 324, 327, 331, 342, 363, 368, 381, 388, 396, 403. Автобусы поедут по ул. Пролетарская, К.Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Автобусы №№ 36, 328 пустят по ул. Пролетарская, К.Маркса, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении. Также крюк будут делать автобусы № 6,42 и 306.

Как сообщал «Новый День», из-за аварийных работ на самотечном коллекторе сейчас в Кургане и перекрыта ул. Дубынина. Там работы продлятся до 13 июня.

Курган, Дарья Котова

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