В Кургане в Перинатальном центре сработала сигнализация

В Кургане во вторник, 25 мая, в Перинатальном центре сработала пожарная сигнализация. На место выехали представители регионального управления МЧС .

Об инциденте сообщили несколько пабликов в социальной сети «ВКонтакте». «Сработала пожарная сигнализация, людей эвакуировали. На территории центра находятся пожарные», – сообщалось в группе «Инцидент Курган». В управлении МЧС «Новому Дню» предварительно уточнили, что замкнуло электрощит. Эвакуировать пришлось около 50 человек.

В медицинском учреждении быстро справились с замыканием, угрозы распространения огня не было, задымление ликвидировали с помощью огнетушителя.

Курган, Дарья Котова

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