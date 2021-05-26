Курганский губернатор эмоционально обратился к бизнесменам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к предпринимателям, разбив свой спич на две части. Шумков напомнил о новых мерах поддержки бизнесу, введенных в регионе недавно, а также поразмышлял о разных подходах ведения бизнеса. Обращение Шумков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» в День российского предпринимательства – 26 мая.

Вадим Шумков, перечисляя новые меры поддержки, отметил, что за последние пару лет «дня не проходит, чтобы мы не обсуждали новые проекты в различных отраслях: промышленность; АПК; строительство; сервис или туризм».

Как сообщал «Новый День», в Курганской области бизнес теперь может получать займы под 0,1 процент, вводятся налоговые льготы, выдаются субсидии на приобретение нового оборудования в лизинг. Также оказывается поддержка в предоставлении земельных участков и техприсоединений, административное сопровождение проектов.

«Это много и мало одновременно. Много потому, что ещё совсем недавно этого не было. Мало потому, что реальная жизнь каждый день задаёт новые вопросы предпринимателям, и отвечать на них – наша общая задача. Именно общая, поскольку на налоги предпринимателей ремонтируется ваш двор, школа или детский сад, медицинские учреждения, обустраиваются парки и скверы, и многое другое», – прокомментировал Шумков.

Далее Шумков поразмышлял о работе бизнесменов. «Новый День» публикует вторую часть поста губернатора без купюр.

-Далеко не все и не всегда это осознают. Далеко не все и не всегда готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, жизнь своей семьи и, как говорят, «за того парня». Кому-то хочется разговаривать с телевизором о плохой жизни и обсуждать размер пособий, не вставая с дивана, кто-то ищет себя в направлениях, связанных с контрольными функциями, кто-то не готов «пуститься в свободное плавание» и ищет стабильную работу.

Так устроен мир. Мы все разные. Потому не стоит забывать о том, что есть люди, кто не боится менять мир к лучшему своим трудом. Строя и преобразовывая, пробиваясь сквозь тернии, рискуя и зарабатывая. Бывает, зарабатывая только «синяки-шишки-проблемы» вместо прибыли и благ. Часто преодолевая не только пресловутые административные барьеры, но косность, лень, а нередко и бытовую всепоглощающую зависть. Мы уважаем вас и ваш нелёгкий труд. Мы ценим его. Мы вместе с вами продолжим менять жизнь в нашей области к лучшему. Не лозунгами и призывами поработать, обращёнными к другим. А своим трудом, головой и руками. Спасибо вам, друзья. И дай вам Бог удачи в вашем непростом деле.

По данным регионального департамента экономического развития, регион, которому несколько лет назад грозил дефолд, стабильно начал демонстрировать положительную динамику.

Только в апреле 2021 года индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил + 7,4%. Основной драйвер экономики региона – обрабатывающая промышленность, где по итогам четырёх месяцев выпуск продукции увеличился на 8,9%.



«Самый значительный рост, как и два месяца назад, зафиксирован в производстве лекарственных средств – в два раза. Фармацевтические предприятия Курганской области успешно продолжают выпуск продукции, в том числе для лечения коронавирусной инфекции. Также в числе крупных предприятий региона, которые показывают положительную динамику по основным показателям деятельности за январь-апрель 2021 года – ООО «Велфарм», ООО «БентИзол», АО «СКТБ «Курганприбор», ЗАО «Мелмаш», ООО «Точинвест-ШЗМК», ОАО «Синтез», ООО «Точинвест-Цинк», ПАО «Курганмашзавод», ОАО «Курганхиммаш», ООО «КАВЗ», ЗАО «Курганстальмост», ООО «Курганский кабельный завод», ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «ШААЗ» и другие», – прокомментировали в региональном департаменте экономического развития.

Напомним, в марте заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил, что непоспедственно только в 2021 году на поддержку бизнеса в Курганской области будет направлен 1 млрд рублей.

«В прошлом году мы подписали ускоренную программу социально-экономического развития. В этом году мы планируем направить на помощь бизнесу 1 млрд рублей, по прошлому году сработали неплохо, мы стали одними из лучших среди тех 10 регионов, которые такие же программы развития приняли и реализовали», – отчитывался Архипов.

О том, какую поддержку региональные власти могут оказать бизнес-сообществу, предприниматели могут узнать в департаменте экономического развития, в «Центре поддержки предпринимательства» и непосредственно в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».

По итогам 2020 года Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» выдал предпринимателям 67 микрозаймов на общую сумму 175,7 млн рублей. Деньги выделяются по нескольким проектам: «Своя ферма», «Микро-услуги», «Мини-завод» и «Микро-фасад». В 2021 году уже выдано 5 микрозаймов на общую сумму 13,3 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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