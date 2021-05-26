Губернатор Шумков анонсировал появление в Кургане единой рекреационной зоны отдыха

Курганский губернатор Вадим Шумков в интервью для влога «Что происходит» раскрыл секрет, что появится рядом с Троицким храмом, и рассказал о продолжающемся благоустройстве ЦПКиО и набережной.

Рядом со строящимся Троицким храмом на набережной Тобола будет благоустроена большая площадка и там появятся несколько памятников.

«По замыслу художников там будет две стелы. Первая – это Святой Далмат, великий человек, основатель Далматовского мужского монастыря. Также обсуждаем с коллегами сейчас, и, возможно появится стела – Ангел-хранитель Кургана», – рассказал Вадим Шумков.

По словам губернатора, курганская набережная в скором времени станет единым рекреационным пространством для отдыха с родными, близкими и друзьями и занятий спортом.

Единое рекреационное пространство с удобными переходами объединит набережную, пляж, ЦПКиО, Шевелевку, новую велодорожку на шоссе Тюнина, Горсад и Молодежный парк. Также неподалеку будет набережная на б. Солнечном.

«Когда мы закончим эти работы, город получит почти 20 км недалеко расположенных, либо соединенных между собой рекреационных пространств, где можно гулять, заниматься спортом и отдыхать», – добавил губернатор.

Полностью интервью Вадима Шумкова можно посмотреть по ссылке.

Курган, Наталья Ефремова

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