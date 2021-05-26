Во время Дня предпринимателя в Кургане женщине стало плохо

В Кургане 26 мая на торжественном мероприятии в рамках Дня предпринимателя случилось ЧП – одной из участниц праздника стало плохо, она потеряла сознание прямо на сцене во время открытия. «Скорая» приехала в течение нескольких минут, однако спасти женщину не удалось. Об этом агентству «Новый День» сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Бригада медиков по прибытии зафиксировала клиническую смерть. Проводились реанимационные мероприятия, медики предпринимали все усилия для спасения женщины, но, к сожалению, ситуация была острой, женщина скончалась», – рассказали в ведомстве.

Встреча проходила в КЦ «Академия», она была подготовлена общественными организациями и бизнесменами. В числе приглашённых был и губернатор Вадим Шумков, который планировал поздравить предпринимателей. Он сидел в непосредственной близости от сцены и отреагировал на ЧП, попросив немедленно прислать бригаду.

После того, как медики прибыли на место, торжественное мероприятия завершили.

В правительстве уже выразили соблезнования в связи с трагедией.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 26.05.21

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