В Зауралье женщина и двое мужчин похитили человека

В Курганской области суд вынес приговор по уголовному делу, фигурантами которого стали жители Мишкинского района. Женщина и двое мужчин похитили в марте 2020 года человека, удерживали его в неволе и избивали.

Дело было возбуждено по ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Осужденных суд приговорил к 6 годам тюрьмы. По данным следствия, похитители решили заступиться за свою знакомую, у который были претензии к односельчанину – мужчине 1989 года рождения. Обвиняемые 25 марта 2020 года крепко выпили и поехали к «обидчику» домой. Они выманили свою жертву на улицу, избили, посадили в машину и увезли домой к нападавшей.

«Удерживая мужчину в помещении пристроя к дому, они требовали его признаться в совершении противоправных действий в отношении их знакомой, при этом продолжая его избивать. При появившейся возможности потерпевшему удалось вырваться и он вернулся домой», – напомнили в СУ СКР по Курганской области. О факте похищения заявили родственники пострадавшего.

Курган, Дарья Котова

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