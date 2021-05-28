На «Курганводоканале» начался серьезный аудит: следом туда могут зайти уже силовики

«Курганводоканал» проверяют аудиторы. «Новому Дню» стали известные некоторые нарушения, изучать на коррупционность которые дальше, видимо, придется уже силовикам. Тут и нецелевое расходование средств, и крупные контракты с аффилированным структурам. Счет идет, как минимум, на пару десятков миллионов.

«Курганводоканал» (КВК) – 100% «дочка» администрации Кургана. Коммунальное предприятие давно исчезло из повестки: в 2012 году основные активы КВК были переданы в долгосрочную аренду ресурсоснабжающей компании «Водный Союз». Многие курганцы даже не подозревали, что «Курганводоканал» скорее жив, чем мертв.

В декабре 2019 года директором КВК стал депутат городской думы Сергей Руденко. Продержался недолго – в марте нынешнего года он уволился с формулировкой «по собственному желанию». Именно за этот период – почти полтора года, по мнению аудиторов применялись подозрительные схемы расходования средств предприятия.

Самые безобидные из них – увеличение штата и фонда заработной платы. В аудиторском документе (есть в распоряжении «Нового Дня») сообщается, что за 2020 год штатка «Курганводоканала» увеличилась с 6,77 до 37 единиц. А ежемесячный фонд оплаты труда раздулся со 142 тыс. рублей до почти миллиона (более 900 тыс. рублей).

При этом в расчетном табеле оказались сразу два Руденко – директор Сергей Викторович и его родной брат – главный инженер Алексей Викторович, заработная плата которого превышала 60 тыс. рублей.

Чтобы рассадить новых сотрудников, в 2020 году руководство «Курганводоканала» начинает активно снимать коммерческую недвижимость по ценам, которые для Кургана гораздо выше среднерыночных. По предварительным данным, за минувший год предприятие арендовало более 150 кв. метров, потратив на это почти 1,5 млн рублей. На сотни тысяч рублей закупалось офисное оборудование, в том числе казенными деньгами (69 тыс. рублей) был оплачен смартфон для директора.

Бросается в глаза в отчете и то, с какими контрагентами Сергей Руденко начал заключать контракты. Главным деловым партнером «Курганводоканала» в 2020 году стала строительная фирма СМК «Артель». На сайте городского совета депутатов сообщается, что Сергей Руденко с 2008 по декабрь 2019 года являлся директором ООО СМК «Артель», то есть возглавлял данное ООО до момента перехода в КВК. Кстати, до 2016 года Руденко был единственным учредителем ООО «Артель».

В июле 2020 года «Артель» нанимает КВК для доставки грузов на один из самых значимых для Кургана строительных объектов: берегоукрепление старицы Битевки, воды которой «обнимают» ЦПКиО. За час работы двух КаМАЗов и одного крана «Артель» платила «Курганводоканалу менее 5 тыс. рублей. Напомним, контракт, связанный с экологической реабилитацией водоема, достался именно компании «Артель».

При этом сотрудничество партнеров было перекрестным, точнее, взаимосвязанным. «Курганводоканал» заключал с «Артелью» как встречные контракты на перевозку грузов, так и договоры на аренду автотранспорта. В их числе новая дорогая техника, купленная на деньги КВК.

Самая подозрительная сделка связана с новеньким экскаватором HITACHI, который КВК в начале июля 2020 года купил в лизинг. А уже в середине июля трактор был сдан в долгосрочную аренду (до осени 2021 года) ООО СМК «Артель» на таких условиях: в калькуляцию стоимости часа работы техники не был включен лизинговый платеж, за счет чего «Курганводоканал» терял, а арендатор экономил почти полмиллиона в месяц.

Аудиторская комиссия, в состав которой вошли представители контрольно-счетной палаты Кургана и КСП областной думы, рекомендовали мэрии города провести внешнюю оценку коррупционных рисков, «в том числе при закупке товаров, работ и услуг, получении и сдаче в аренду имущества».

Собеседник «Нового Дня» в городской администрации Кургана на условиях анонимности подтвердил, что «Курганводоканал» теперь ждет более масштабная проверка. В том числе, особому анализу будет подлежать история с водозаборными колонками в областной столице.

«Когда весной в городе сложилась экстренная ситуация с колонками, люди сидели без воды, «Курганводоканал» бездействовал. Но после этой истории мы потеряли сразу двоих ключевых специалистов», – говорит наш собеседник, подразумевая увольнения заместителя главы города Андрея Жижина и директора городского департамента ЖКХ Александра Гонцова.

Еще один источник издания, пожелавший остаться неназванным, сказал, что масштабное технико-экономическое обследование «Курганводоканала» проводит и официально нанятый в качестве аудитора новый директор КВК Максим Пичугин. Он выясняет причины резкого ухудшения экономических показателей работы предприятия. При этом в ходе проверки вскрылись «откровенно коррупционные моменты».

Между тем, Сергей Руденко сообщил «Новому Дню», что не боится проверок: их уже было несколько, включая по линии УМВД. И экс-директор «Курганводоканала» готов комментировать каждый вывод аудиторов.

Раздутый штат Руденко объяснил тем, что в 2020 году стоял вопрос об усилении «Курганводоканала» на случай, если арендатор сетей – «Водный Союз», уйдет с рынка.

По поводу пересечения контрактов КВК с «Артелью» бывший топ-менеджер сказал, что созданная им строительная компания является явным лидером на рынке строительства, связанного с коммунальной инфраструктурой. Своя версия есть у Руденко и по закупке, а затем сдаче в аренду техники «Курганводоканала». Деньги на покупку экскаватора (а это редкая для Кургана махина со стрелой 15 метров) предприятие смогло выделить за счет работы с должником – «Водным Союзом».

«Я добился, чтобы арендатор сетей – «Водный Союз», выплатил долги по аренде, накопленные за три года. Затем да, техника сдавалась компании «Артель» для проведения берегоукрепления старицы реки Битевки. Только за 4 месяца, сдавая в аренду трактор, «Курганводоканал» заработал 4 млн рублей», – прокомментировал Руденко.

Что касается весеннего коллапса с водозаборными колонками в Кургане, то экс-директор КВК категоричен: «Курганводоканал» не мог вмешиваться в решение проблемы. «Все имущество, связанное с подачей воды в городе, передано в аренду «Водному Союзу». И за колонки тоже отвечает «Водный Союз». Если бы КВК потратил на них хоть какие-то деньги, то это бы считалось растратой», – резюмировал бывший топ-менеджер предприятия.

«Новый День» дозвонился до главы КВК Максима Пичугина. Он подтвердил информацию о проведенных в КВК проверках и опроверг тезисы, озвученные Сергеем Руденко. По его словам, никакого решения о расширении штата КВК не принималось, компания «Артель» – не единственный достойный игрок на рынке.

«Что касается колонок, они, действительно, находятся в аренде у «Водного союза», однако КВК, как собственник, должен был обеспечить их работу, он должен был требовать от арендатора решения вопроса, однако никакой работы с «Водным союзом не велось», – сказал Пичугин.

«Новый День» направляет официальные запросы в УМВД по Курганской области, в Счетную палату с просьбой прокомментировать итоги проверки «Курганводоканала». Пока ясно одно – у истории будет продолжение.

Курган, Дарья Котова

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