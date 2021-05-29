В Кургане полиция накрыла цех бутлегера, который поставил на поток «производство» Hennessy и водки

В Кургане полиция при силовой поддержке спецподразделения «Гром» накрыла подпольный цех бутлегера. 30-летний курганец арендовал цех, в котором сам изготавливал и разливал по фирменным бутылкам водку и коньяк.

Как сообщили 29 мая в УМВД по Курганской области, изъято 117 коробок с нелегальным алкоголем. Также силовики нашли почти три тысячи литров спиртосодержащей жидкости и 184 пачки сигарет.

По данным силовиков, «Hennessy», «Старый Кенигсберг» и водку собственного производства бутлегер продавал через принадлежащую ему торговую точку. «Также нелегальная продукция сбывалась по предварительной договоренности мелким оптом ограниченному кругу лиц», – уточнили в УМВД.

Бутлегер был задержан в тот момент, когда загружал в машину очередную партию контрафакта. Обыски прошли как на месте изготовления паленого алкоголя, так и дома у задержанного.

Уголовное дело возбуждено по ст. 171.3 УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Курган, Дарья Котова

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