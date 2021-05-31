В Кургане массово эвакуируют детей из детских садов

В Кургане в понедельник, 31 мая, несколько детских садов прекратили работу из-за сообщений о том, что дошкольные учреждения заминированы. По предварительной и неофициальной информации, эвакуация детей прошла почти в 20 садиках.

В официальном аккаунте правительства Курганской области в Телеграм сообщается, все сообщения проверяются сейчас на ложность. «Ситуация остаётся контролируемой», – заверили в областном правительстве.

Сигналы о заминировании сейчас проверяют все силовые ведомства: УМВД по Курганской области, ФСБ, управление МЧС, Росгвардия. Предварительные выводы: сигналы были ложными. Детей по домам забирают родители и родственники.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.05.21

В Курганской области по итогам праймериз определился явный лидер. / В Кургане полиция накрыла цех бутлегера, который поставил на поток «производство» Hennessy и водки. / Курганский губернатор Шумков и его замы озвучили свои доходы за 2020 год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»