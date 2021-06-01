В Курганской области от коронавируса привились почти 100 тысяч человек

В Курганской области весь цикл вакцинации от Covid-19 прошли более 72 тыс человек. Всего привитых – 99,5 тыс человек.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в регионе прививают не только препаратом «Спутник V», поступила и партия «ЭпиВакКорона».

«В Курганскую область на прошлой неделе поступило ещё 13 тыс. 200 комплектов доз вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». За весь период регион получил 120 тыс. 692 комплекта вакцины. Городские поликлиники и районные больницы обеспечены всем необходимым для массовой вакцинации», – отметила главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак.

По ее оценке, жители Курганской области предпочитают ставить прививку в пунктах вакцинации, открытых в торговых центрах «ГиперСити» и «Стрекоза», МФЦ, на автовокзале. Там предварительная запись не требуется.

«К примеру, в МФЦ и торговых центрах медицинские бригады первой и второй поликлиник города Кургана вакцинировали 1710 человек», – уточнила Сагайдак.

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели более 21,4 тыс человек. В мае в регионе фиксировалось порядка 30 новых случаев заболевания ежедневно.

Курган, Дарья Котова

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