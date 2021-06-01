В Кургане продолжается серия минирований

В Кургане, где 31 мая анонимный злоумышленник «заминировал» почти 30 детских садов, 1 июня продолжается эвакуация людей. Во вторник, 1 июня, силовики проверяют сигнал о минировании автовокзала.

Информацию о поступлении сигнала официально подтвердили в официальном телеграм-канале правительства Курганской области. «Сегодня на автовокзал поступило сообщение о минировании. Из здания люди эвакуированы. Информация будет уточняться», – цитата из сообщения.

Источник «Нового Дня» в УМВД по Курганской области сообщил нашему агентству, что ложный сигнал был проверен очень быстро. Опасных предметов не обнаружено. При этом автовокзал – не единственный объект, где сегодня в Кургане работает полиция. Сигналы также поступили о минировании суда Кургана и магазинов торгой сети «Магнит».

Как сообщал «Новый День», 31 мая в Кургане проводилась массовая эвакуация в детских садах. Родителям пришлось забирать детей: неизвестный прислал письмо с сообщением, что в дошкольных учреждениях спрятано взрывное устройство. Представители УМВД, ФСБ, Росгвардии проверили 36 детских садов, куда поступила информация о минировании. Все вызовы оказались ложными.

Курган, Дарья Котова

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