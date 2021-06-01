Итог второго дня «минирования» в Кургане: силовики проверили почти 100 объектов

В Кургане силовые ведомства проверили 92 объекта, анонимные сигналы о минировании которых поступили 1 июня.

«Угрозы безопасности нет. Сообщения оказались ложными», – сообщили в пресс-службе регионального правительства. За два дня, 31 мая и 1 июня, оперативные службы проверили почти 130 «заминированных» объектов.

Как сообщал «Новый День», вчера пришлось эвакуировать детей из почти 30 детских садов. Сегодня посыпались сигналы о том, что взрывные устройства находятся в социальных, административных и коммерческих учреждениях. В частности, утром пришлось эвакуировать пассажиров автовокзала. Потом силовики обследовали горсуд. Затем поступила информация о магазинах. Два дня ФСБ, УМВД и Росгвардия проверяли ложные сигналы.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.06.21

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