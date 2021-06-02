Губернатор Шумков уехал на форум, который всегда посещает Путин

В Санкт-Петербурге 2 июня начинает работу Международный экономический форум (ПМЭФ). Это главное экономическое событие страны, проводится с 1997 года. Форум известен также тем, что его традиционно посещает президент Владимир Путин.

В пресс-службе курганского губернатора сообщили, что глава региона Вадим Шумков принимает участие в ПМЭФ-2021. «Планируется, что губернатор проведет встречу с Министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, руководством компании Aggreko в России, а также пообщается с «Лидерами России» и федеральными СМИ», – уточнили в пресс-службе.

Форум в Санкт-Петербурге будет проходить со 2 по 5 июня. Традиционно на ПМЭФ проходит сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году спикеры готовы обсудить риски санкций для мировой финансовой системы и бизнеса. Но главным событием форума как всегда станет планерное заседание с участием Владимира Путина. В этом году предполагается очное участие президента.

Курган, Дарья Котова

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