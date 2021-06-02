Курган третий день под ударом «минёров»: сегодня взрывчатку ищут в медучреждениях

В Кургане 2 июня продолжают поступать сигналы о минировании зданий. Как официально подтвердили в региональном правительстве, сигналы о заминировании поступили в несколько учреждений, подведомственных региональному департаменту здравоохранения.

«Здания обследуются на безопасность. Сигналы проверяются», – заявили в областном правительстве.

Как сообщал «Новый День», сигналы о минировании поступают с 31 мая. Третий день подряд все оперативные службы и силовые ведомства, включая ФСБ, УМВД и Росгвардию, проверяют сигналы, которые вчера и позавчера оказались ложными. В первый день «минирования» было проверено более 30 детских садиков, из которых пришлось эвакуировать детей. По итогу второго дня «минирования» силовики проверили 92 объекта. В их числе сетевые магазины, автовокзал и другие административные и коммерческие учреждения.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.06.21

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